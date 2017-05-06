Ученые рассказали об уникальных свойствах чтения

Данный процесс улучшает состояние человека даже в случае, если он болен.

Общество

Группа американских специалистов провела масштабное исследование и выяснила, что чтение может сделать человека добрым и устойчивым к стрессам. Оказывается, люди, которые проводят 2 часа в день за книгой, получают дозу релаксации, сообщает Актуальные Новости .

По словам экспертов, благодаря погружению в мир фантазии, человек абстрагируется от бытовых проблем, что помогает ему бороться с сильными стрессами. Более того, чтение помогает избежать депрессии. Выяснилось, что данный процесс улучшает состояние индивида даже в случае, если он болен.

Ученые отмечают, что также чтение способно повышать навыки общения. Посредством изучения новых словесных оборотов и слов, индивид начинает применять их в повседневной жизни.