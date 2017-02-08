Ученые рассказали о вреде сурового воспитания детей

Жестокие меры становятся причиной плохих взаимоотношений с одноклассниками, негативно влияют на сексуальное поведение подростков и усвоение школьных предметов.

Общество

Группа американских специалистов провела ряд исследований и пришла к выводу, что жестокие меры воспитания приводят к плохой успеваемости в школе и проблемам в общении со сверстниками ребенка, пишет VistaNews .

По словам ученых, суровое воспитание становится причиной плохих взаимоотношений с одноклассниками, влияет на сексуальное поведение подростков и плохое усвоение школьных предметов. Так, к жестоким мерам относятся крики, угрозы, а также применение физической силы.

Отметим, что эксперты считают целесообразным в каждой школе создавать специальную программу для проблемных детей. По их мнению, такие образовательные программы для детей, которые в детстве подвергались жестокому воспитанию, помогут социально адаптироваться в обществе и избежать преступных действий.