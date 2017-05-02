Ученые рассказали о вреде солнцезащитного крема

Оказывается, он уничтожает витамин D и другие питательные вещества.

Общество

Группа зарубежных медиков во главе с Ким Пфотенхауэр провела ряд исследований и выяснила, что солнцезащитный крем провоцирует недостаток питательных веществ в крови человека. Оказывается, он уничтожает витамин D, пишет Актуальные Новости .

Специалисты отмечают, что многие люди используют для крема для защиты от солнечных лучей, чтобы предотвратить ожоги при попадании под солнце. Однако, по мнению экспертов, это не только не идет на пользу коже, но и не дает организму вырабатывать необходимые питательные вещества. Кроме того, подобные средства препятствуют пробиванию лучей в кожу, что приводит к дефициту в организме витамина D. Это в свою очередь провоцирует множество хронических заболеваний, в частности сахарный диабет.

По словам ученых, человеку следует ухаживать за своей кожей и чаще бывать на улице, чтобы очередная прогулка не закончилась ожогами и развитием болезней.