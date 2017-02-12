Ученые рассказали о неизбежности энергетической катастрофы на Земле

К коллапсу могут привести критические изменения на Солнце.

Общество

Группа специалистов из США и Великобритании провела глубокое исследование и пришла к выводу, что в середине 21 века нашу планету ожидает коллапс электронных устройств. Катастрофу могут спровоцировать критические изменения на Солнце, пишет МН .

По словам ученых, снижение солнечной активности повлияет на сокращение так называемой «гелиосферы», которая защищает нашу планету от вредных космических излучений. Это приведет к тому, что высокоэнергетические заряженные частицы смогут проникнуть внутрь Солнечной системы, что повлечет за собой сбой электронных систем на Земле.

Эксперты отмечают, что ослабление гелиосферы началось еще в середине прошлого века.