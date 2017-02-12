Группа специалистов из США и Великобритании провела глубокое исследование и пришла к выводу, что в середине 21 века нашу планету ожидает коллапс электронных устройств. Катастрофу могут спровоцировать критические изменения на Солнце, пишет МН.
По словам ученых, снижение солнечной активности повлияет на сокращение так называемой «гелиосферы», которая защищает нашу планету от вредных космических излучений. Это приведет к тому, что высокоэнергетические заряженные частицы смогут проникнуть внутрь Солнечной системы, что повлечет за собой сбой электронных систем на Земле.
Эксперты отмечают, что ослабление гелиосферы началось еще в середине прошлого века.