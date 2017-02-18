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http://7info.ru/news/world-society/uchenye_rasskazali_ljudej_kakogo_vozrasta_sleduet_opasatsja_na_dorogah/

Ученые рассказали, людей какого возраста следует опасаться на дорогах
Оказалось, что чаще всех правила дорожного движения нарушают женщины и мужчины возрастом от 45 до 59 лет.

Общество   33

Группа американских специалистов провела масштабное исследование и установила самый опасный возраст для водителей автомобилей.

Сообщается, что в наблюдении добровольцами выступили люди в возрасте от 18 до 59 лет. Оказалось, что чаще всех правила дорожного движения нарушали женщины и мужчины возрастом от 45 до 59 лет. Так, будучи за рулем они были очень раздражительны и менее внимательны на дороге, что свидетельствует о том, что они чаще попадают в аварии.

Эксперты отмечают, лучшими водителями оказались молодые люди от 18 до 24 лет, поскольку они были максимально сосредоточены и редко реагировали на отвлекающие факторы, пишет АН .