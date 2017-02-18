Группа американских специалистов провела масштабное исследование и установила самый опасный возраст для водителей автомобилей.
Сообщается, что в наблюдении добровольцами выступили люди в возрасте от 18 до 59 лет. Оказалось, что чаще всех правила дорожного движения нарушали женщины и мужчины возрастом от 45 до 59 лет. Так, будучи за рулем они были очень раздражительны и менее внимательны на дороге, что свидетельствует о том, что они чаще попадают в аварии.
Эксперты отмечают, лучшими водителями оказались молодые люди от 18 до 24 лет, поскольку они были максимально сосредоточены и редко реагировали на отвлекающие факторы, пишет АН.