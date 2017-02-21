Ученые рассказали, какой болезни следует опасаться российским мужчинам

По данным «Минздрава», многие молодые люди склонны к ожирению.

Общество

Группа специалистов из «Минздрава» России провела исследование и выявила наиболее распространённую болезнь среди мужчин нашей страны, пишет АН .

Выяснилось, что многие молодые люди склонны к ожирению. Медики отмечают, что россияне столкнулись с проблемой, которая еще совсем недавно считалась отличительной чертой американского народа. Так, на сегодняшний день порядка 29 миллионов человек страдают проблемами с лишним весом. При этом почти такое же число представителей сильного пола могут быть подвержены так называемым «гипогонадизму» – нарушению выработки половых гормонов и функций половых желез.

Ученые предупреждают, что склонность к ожирению может стать причиной развития серьезных заболеваний.