Ученые рассказали, какое животное не любит спать

Слонам требуется всего 2 часа сна, чтобы бодрствовать весь остаток дня.

Общество

Южноафриканские специалисты провели масштабное исследование и выяснили, какому животному требуется наименьшее количество сна в сутки, пишет АН .

Оказывается, слоны могут спать два часа, и при этом бодрствовать весь остаток дня. По мнению зоологов, размер животных не сказывается на объемах потраченной ими энергии. Также они предпочитают спать в дневное время, а передвигаться ночью. Это связано с тем, что из-за большого веса температура тела животных достаточно высокая, поэтому они стараются обходить солнце и жару.

Примечательно, что большая часть слонов может также питаться всего один раз в день благодаря уникальной системе пищеварения. Она позволяет рационально распределять полезные вещества на длительный срок.