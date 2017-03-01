Ученые рассказали, каких жен выбирают современные мужчины

Для большинства молодых людей в первую очередь важен характер девушки.

Общество

Группа американских психологов провела ряд исследований и выяснила, какии критерии играют для мужчины ключевую роль для мужчины в выборе будущей спутницы жизни, пишет ПС .

Оказалось, что для большинства представителей сильной половины человечества в первую очередь важен характер девушки. Внешность же будущей жены стоит на втором плане.

Специалисты подчеркивают, что мужчины высоко ценят умение женщины поддерживать домашний уют в быту, а также бесконфликтность дамы. Также современные парни мечтают получить в жены ту красавицу, которая будет любить его не больше, чем она любит себя.

Кроме того, ученые установили, что молодые люди выбирают тех женщин, которые могут сделать их лучше.