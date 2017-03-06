Ученые рассказали, как сделать толпу умнее

При скоплении людей следует разделиться на небольшие группы, участникам которых будет проще прийти к совместному решению.

Общество

Группа британских и аргентинских специалистов провела ряд исследований и разработала метод, с помощью которого толпа людей может прийти к оптимальному для нее решению, пишет Lenta .

Эксперты пришли к выводу, что при большом скоплении людей следует разделиться на небольшие группы, участникам которых будет намного проще прийти к совместному решению. После этого в рамках всей толпы нужно организовать единое голосование по проблеме. Проведенная учеными работа показала, что голосование на основе индивидуальных мнений приводило к худшим результатам, чем голосование, основанное на мнении групп из пяти человек.

Авторы исследования отмечают, что небольшие группы людей способны выработать более эффективное решение, нежели огромные компании, в которых каждый отстаивает свою точку зрения.