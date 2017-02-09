http://7info.ru/news/world-society/uchenye_rasskazali_kak_nuzhno_vesti_sebja_s_rydajuschimi_detmi/
Ученые рассказали, как нужно вести себя с рыдающими детьми
Общество 417
Американские специалисты провели ряд исследований детства и взрослой жизни человека и выяснили, что родителям нельзя оставлять плачущего ребенка в одиночестве, пишет
Daily .
Ученые рассказали, как нужно вести себя с рыдающими детьми
Общество 417
Оказывается, при игнорировании детских слез появляется риск нарушить психическое развитие малыша.
Американские специалисты провели ряд исследований детства и взрослой жизни человека и выяснили, что родителям нельзя оставлять плачущего ребенка в одиночестве, пишет
Оказывается, при игнорировании детских слез появляется риск нарушить психическое развитие малыша и, тем самым навредить ребенку.
Эксперты пришли к выводу, что чем больше ласки и любви ребенок получает в младенчестве, тем более уверенным и успешным он будет по жизни.