Ученые рассказали, как нужно вести себя с рыдающими детьми

Оказывается, при игнорировании детских слез появляется риск нарушить психическое развитие малыша.

Общество

Американские специалисты провели ряд исследований детства и взрослой жизни человека и выяснили, что родителям нельзя оставлять плачущего ребенка в одиночестве, пишет Daily .

Оказывается, при игнорировании детских слез появляется риск нарушить психическое развитие малыша и, тем самым навредить ребенку.

Эксперты пришли к выводу, что чем больше ласки и любви ребенок получает в младенчестве, тем более уверенным и успешным он будет по жизни.