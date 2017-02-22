Ученые рассказали, как избавиться от сахарной зависимости

Специалисты составили список натуральных продуктов, которыми можно эффективно заменить сахар.

Общество

Специалисты провели исследование и составили список натуральных продуктов, которыми можно эффективно заменить сахар. Сахар не приносит пользы организму, а также может стать причиной диабета и ожирения, пишет OAnews .

По мнению медиков, для этого подойдут различные сиропы, а также стевия. Они советуют добавлять эти продукты в чай, десерты и в другие блюда. При этом приобретение стевия не составит труда – он продается в виде листьев, таблеток и порошка. Сиропы агавы и топинамбура отлично заменят сахар, несмотря на необычный привкус.

Ученые также отмечают, что при выборе сахарозаменителя человеку следует обращать внимание на противопоказания, поскольку некоторые из них могут вызвать аллергическую реакцию.