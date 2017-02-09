Ученые раскрыли тайну вещих снов

Оказывается, есть такие дни недели, когда с большой вероятностью можно увидеть пророческие сны.

Общество

Британские специалисты провели ряд исследований и открыли неизвестные стороны такого феномена, как вещий сон. Оказывается, есть такие дни недели, когда с большой вероятностью можно увидеть пророческие сны, пишет ФАН .

Ученые выяснили, что сновидения, которые человек увидел с пятницы на субботу, могут предсказать судьбу родственников и близких. По их мнению, увиденное в эту ночь может стать реальностью в течение следующего дня.

А вот сны с четверга на пятницу могут быть вещими лишь для тех людей, которые имеют проблемы в личной жизни. При этом сны с воскресенья на понедельник обычно отражают эмоциональную усталость человека, поэтому сосредотачиваться на них не стоит.