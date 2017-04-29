Ученые раскрыли секрет сохранения молодости

На данный процесс положительно влияет соблюдение определенных правил.

Общество

Группа американских специалистов провела ряд исследований и открыла научный подход к сохранению молодости. Так, на данный процесс положительно влияет соблюдение определенных правил, пишет Актуальные Новости .

По словам экспертов, на старение в большой степени оказывают воздействие генетика и образ жизни. Проведя научный эксперимент, они выяснили, что регулярный сон, увлажнение кожи, занятия спортом, правильное питание и ношение солнечных очков на улице способствуют предупреждению старения.

Ученые отмечают, сохранение молодости должно основываться на желании быть здоровым.