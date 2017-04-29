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http://7info.ru/news/world-society/uchenye_raskryli_sekret_sohranenija_molodosti/

Ученые раскрыли секрет сохранения молодости
На данный процесс положительно влияет соблюдение определенных правил.

Общество   236

Группа американских специалистов провела ряд исследований и открыла научный подход к сохранению молодости. Так, на данный процесс положительно влияет соблюдение определенных правил, пишет Актуальные Новости .

По словам экспертов, на старение в большой степени оказывают воздействие генетика и образ жизни. Проведя научный эксперимент, они выяснили, что регулярный сон, увлажнение кожи, занятия спортом, правильное питание и ношение солнечных очков на улице способствуют предупреждению старения.

Ученые отмечают, сохранение молодости должно основываться на желании быть здоровым.