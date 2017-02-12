Группа норвежских специалистов провела ряд исследований и выяснила, что использование социальных сетей вызывает у человека сильную зависимость, схожую с действием наркотика, передает ЭС.
Сообщается, что в ходе научного эксперимента эксперты просили добровольцев ознакомиться с серией изображений. Когда картинка приводила к эмоциональному отклику, испытуемым нужно было нажать на специальную кнопку.
Оказалось, что самые сильные эмоции вызвали рисунки, которые были связаны с социальными сетями. Ученые установили, что активность мозга проявлялась в тех его областях, которые ответственны за зависимость.