Ученые приравняли социальные сети к наркотикам

Использование соцсетей вызывает у человека сильную зависимость, схожую с действием наркотических средств.

Общество

Группа норвежских специалистов провела ряд исследований и выяснила, что использование социальных сетей вызывает у человека сильную зависимость, схожую с действием наркотика, передает ЭС .

Сообщается, что в ходе научного эксперимента эксперты просили добровольцев ознакомиться с серией изображений. Когда картинка приводила к эмоциональному отклику, испытуемым нужно было нажать на специальную кнопку.

Оказалось, что самые сильные эмоции вызвали рисунки, которые были связаны с социальными сетями. Ученые установили, что активность мозга проявлялась в тех его областях, которые ответственны за зависимость.