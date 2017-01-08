Ученые предупреждают об опасности смартфонов для детей

Дети, пользующиеся гаджетами более трех часов в день, часто страдают от так называемого «синдрома сухого глаза».

Общество

Корейские ученые провели ряд исследований и выяснили основную причину вреда смартфонов для детей. В наблюдения приняли участие более девятисот мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 12 лет, пишет РГ .

Специалисты пришли к выводу, что дети, которые пользуются гаджетами более трех часов ежедневно, часто страдают от так называемого «синдрома сухого глаза». Этот недуг возникает в случае, если организм не производит достаточно слез, из-за чего глаза становятся красными и раздраженными, будто в них попал песок.

Эксперты уверены, что главной причиной заболевания является пользование смартфонами, поскольку, когда дети смотрят на экраны, их глаза реже моргают и становятся суше.