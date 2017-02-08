Ученые предсказали, когда Луна столкнется с Землей

Специалисты выяснили, что нашу планету неизбежно ждет вселенский Апокалипсис.

Общество

Группа американских специалистов во главе с профессором Джейсоном Барнсом провела глубокое исследование и выяснила, что Землю неизбежно ждет вселенский Апокалипсис. Эксперты пришли к выводу, что к катастрофе приведет столкновение нашей планеты с Луной, пишет ФАН .

Многие ученые полагают, что Луна образовалась около 4,5 миллиарда лет назад от столкновения с Землей и с тех пор постепенно отдаляется от нашей планеты.

Джейсон Барнс убежден, что скорость вращения Земли постепенно будет снижаться. Как только этот показатель сравняется со скоростью движения Луны, единственный спутник нашей планеты изменит траекторию движения, в результате чего начнется обратное притяжение.

Однако людям не стоит сильно пугаться, поскольку конец света наступит не ранее чем через 60–65 миллиардов лет, говорит специалист.