Ученые: потребление яиц снижает риск инсульта

Ежедневное потребление хотя бы одного яйца увеличивает шанс избежать инсульта на 12 процентов.

Общество

Американские специалисты провели ряд исследований и выяснили, что ежедневное потребление хотя бы одного яйца увеличивает шанс избежать инсульта на 12 процентов, пишет ЭС .

Эксперты установили, что куриные яйца содержат антиоксиданты, которые понижают кислородное давление в клетках и подавляют воспалительные процессы. Помимо этого продукт содержит белок и другие полезные вещества, которые предотвращают откладывание холестерина.

По словам ученых, включение яиц в повседневный рацион сокращает вероятность нарушений мозгового кровообращения, а также положительно воздействуют на сердечную мышцу.