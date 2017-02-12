Группы британских специалистов провела ряд исследований и установила, что выпадение зубов свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем.
По словам экспертов, человек, у которого к 65 выпало более пяти зубов, близок к преждевременной смерти. Утрата зубов говорит о наличии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета или остеопороза. При этом у людей, которые не имеют проблем с зубами, есть все шансы дожить до 100 лет.
Ученые подчеркивают, что потеря зубов из-за некачественной гигиены полости рта ведет к затруднению питания и также к проблемам со здоровьем, передает МН.