Ученые: потеря зубов сигнализирует о приближении смерти

Утрата зубов говорит о наличии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета или остеопороза.

Общество

Группы британских специалистов провела ряд исследований и установила, что выпадение зубов свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем.

По словам экспертов, человек, у которого к 65 выпало более пяти зубов, близок к преждевременной смерти. Утрата зубов говорит о наличии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета или остеопороза. При этом у людей, которые не имеют проблем с зубами, есть все шансы дожить до 100 лет.