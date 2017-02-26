На днях в Ватикане состоится научная конференция, в которой примут участие ведущие биологи современности. Одним из наиболее насущных вопросов, который предстоит решить специалистам, является выработка мер по сохранению некоторых из самых редких животных планеты, передает РЕН.
Авторитетное издание «The Guardian» пишет о том, что сейчас один из пяти видов животных стоит на грани исчезновения. По предварительным прогнозам, к концу текущего века примерно половину всех современных видов ожидает вымирание.
Сообщается, что в ходе встречи будет обсужден доклад, посвященный видам существ и растений, которые играют решающую роль в поддержании биосферы Земли.