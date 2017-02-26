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http://7info.ru/news/world-society/uchenye_poloviny_zhivotnyh_ne_okazhetsja_na_zemle_k_koncu_xxi_stoletija/

Ученые: половины животных не окажется на Земле к концу XXI столетия
Специалисты говорят о том, что уже сейчас один из пяти видов животных стоит на грани исчезновения.

Общество   96

На днях в Ватикане состоится научная конференция, в которой примут участие ведущие биологи современности. Одним из наиболее насущных вопросов, который предстоит решить специалистам, является выработка мер по сохранению некоторых из самых редких животных планеты, передает РЕН .

Авторитетное издание «The Guardian» пишет о том, что сейчас один из пяти видов животных стоит на грани исчезновения. По предварительным прогнозам, к концу текущего века примерно половину всех современных видов ожидает вымирание.

Сообщается, что в ходе встречи будет обсужден доклад, посвященный видам существ и растений, которые играют решающую роль в поддержании биосферы Земли. 