Ученые: половины животных не окажется на Земле к концу XXI столетия

Специалисты говорят о том, что уже сейчас один из пяти видов животных стоит на грани исчезновения.

Общество

На днях в Ватикане состоится научная конференция, в которой примут участие ведущие биологи современности. Одним из наиболее насущных вопросов, который предстоит решить специалистам, является выработка мер по сохранению некоторых из самых редких животных планеты, передает РЕН .

Авторитетное издание «The Guardian» пишет о том, что сейчас один из пяти видов животных стоит на грани исчезновения. По предварительным прогнозам, к концу текущего века примерно половину всех современных видов ожидает вымирание.

Сообщается, что в ходе встречи будет обсужден доклад, посвященный видам существ и растений, которые играют решающую роль в поддержании биосферы Земли.