Ученые: покажи мне свои пальцы – и я скажу, кто ты

Форма пальцев человека может сказать многое о его характере и повадках.

Общество

Специалисты выдвинули оригинальную теорию, согласно которой форма пальцев человека может сказать многое о его характере и повадках, пишет ПД .

По мнению экспертов, прямыми пальцами обладают сильные и независимые личности. Таким людям свойственно всегда прямо говорить свое мнение и не боятся его отстаивать, даже если большинство с ними не согласится. Если же вы хотите найти верного друга, то стоит обратить внимание на человека с угловатыми пальцами. Также такие люди характеризуются целеустремленностью и настойчивостью.

Ученые отмечают, что носители пухлых пальцев наиболее отзывчивы, и быстро располагают к себе окружающих.