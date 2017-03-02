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http://7info.ru/news/world-society/uchenye_pokazhi_mne_svoi_palcy_i_ja_skazhu_kto_ty/

Ученые: покажи мне свои пальцы – и я скажу, кто ты
Форма пальцев человека может сказать многое о его характере и повадках.

Общество   439

Специалисты выдвинули оригинальную теорию, согласно которой форма пальцев человека может сказать многое о его характере и повадках, пишет ПД .

По мнению экспертов, прямыми пальцами обладают сильные и независимые личности. Таким людям свойственно всегда прямо говорить свое мнение и не боятся его отстаивать, даже если большинство с ними не согласится. Если же вы хотите найти верного друга, то стоит обратить внимание на человека с угловатыми пальцами. Также такие люди характеризуются целеустремленностью и настойчивостью.

Ученые отмечают, что носители пухлых пальцев наиболее отзывчивы, и быстро располагают к себе окружающих.  