Ученые поделились простым секретом сохранения молодости

Представительницам прекрасного пола надо жить в городской местности.

Общество

Группа американских экспертов провела масштабное исследование и выяснила, как просто сохранить молодость и здоровый дух прекрасным дамам, пишет ФАН .

Выяснилось, что весь секрет состоит в жизни в городской местности, которая поможет девушке выглядеть на несколько лет моложе своих сверстниц. По мнению специалистов, физический труд, которым занимается женщина на селе, крайне негативно сказывается на внешности. В городе же дамы больше занимаются своей карьерой, следят за собой, посещают тренажерные залы и косметологические центры, быстрее могут получить медицинскую помощь.

В итоге многие жительницы городов выглядят моложе своих сверстниц, проживающих в сельской местности.