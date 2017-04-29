Ученые открыли вид комаров, которые не пьют кровь

Данные насекомые не переносят заболеваний, так как не питаются кровью ни животных, ни людей.

Общество

Группа специалистов из Эстонии и Бразилии провела ряд исследований и нашла на территории Южной и Центральной Америки особую разновидность комаров, которые не пьют кровь млекопитающих, пишет ПолитЭксперт .

По словам авторов находки, популяция данного вида имеет очень высокую численность из-за влажного и теплого климата тропических лесов. Также они нашли пять видов новых насекомых, что крайне сложно в условиях современного мира.

Ученые отмечают, что данные комары не переносят численность , так как не пьют кровь ни животных, ни людей.