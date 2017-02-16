Ученые открыли на Земле новый континент

По мнению экспертов, на нашей планете существует восемь частей света, включая континент «Зеландия».

Общество

Группа американских специалистов провела глубокое исследование и установила, что на Земле существует целых восемь частей света, включая так называемую «Зеландию», пишет ЭС .

По мнению экспертов, Зеландия, безусловно, является еще одним континентом. Так, в него входят Новая Зеландия и Новая Каледония. Оказывается, эти два острова расположены на одной континентальной плите.

Отметим, что многие эксперты и ранее призывали отнести Зеландию к числу континентов, утверждая, что в прошлом эта группа островов была отдельной частью суши. Однако в научной среде идёт споры по этому вопросу.