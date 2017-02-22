Ученые обнаружили следы инопланетной жизни на Земле

Находка была сделана в иранской пустыне Деште-Лут.

Общество

Группа зарубежных геологов провела ряд исследований и нашла на нашей планете огромное количество внеземной материи. Находка была сделана в иранской пустыне Деште-Лут, пишет ФАН .

По словам специалистов, объекты по структуре схожи с обломками метеоритов, которые соответствуют возрасту Солнечной системы – примерно 4,5 миллиарда лет. Ученые отмечают, что космический материал хорошо сохранился даже в засушливых условия пустыни. Найденные следы инопланетной жизни отправлены на экспертизу.

Эксперты подчеркивают, что обнаруженные объекты являются частью метеоритного потока, который когда-то охватил Солнечную систему.