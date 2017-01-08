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http://7info.ru/news/world-society/uchenye_obnaruzhili_novye_poleznye_svojstva_jaichnogo_belka/

Ученые обнаружили новые полезные свойства яичного белка
Продукт стабилизирует уровень сахара в крови, при этом не оказывая воздействия на концентрацию инсулина.

Общество   149

Американские специалисты опытным путем установили новые полезные свойства яичного белка для человеческого здоровья, пишет ФАН .

В результате ряда исследований эксперты пришли к выводу, что продукт стабилизирует уровень сахара в крови, при этом не оказывая воздействия на концентрацию инсулина.

Также ученые выяснили, что употребление в пищу яичного белка положительно влияет на работу мозга, стимулируя его и улучшая память.

 