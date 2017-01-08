Ученые обнаружили новые полезные свойства яичного белка

Продукт стабилизирует уровень сахара в крови, при этом не оказывая воздействия на концентрацию инсулина.

Общество

Американские специалисты опытным путем установили новые полезные свойства яичного белка для человеческого здоровья, пишет ФАН .

В результате ряда исследований эксперты пришли к выводу, что продукт стабилизирует уровень сахара в крови, при этом не оказывая воздействия на концентрацию инсулина.

Также ученые выяснили, что употребление в пищу яичного белка положительно влияет на работу мозга, стимулируя его и улучшая память.