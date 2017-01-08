http://7info.ru/news/world-society/uchenye_obnaruzhili_novye_poleznye_svojstva_jaichnogo_belka/
Ученые обнаружили новые полезные свойства яичного белка
Общество 149
Американские специалисты опытным путем установили новые полезные свойства яичного белка для человеческого здоровья, пишет
ФАН .
Ученые обнаружили новые полезные свойства яичного белка
Общество 149
Продукт стабилизирует уровень сахара в крови, при этом не оказывая воздействия на концентрацию инсулина.
Американские специалисты опытным путем установили новые полезные свойства яичного белка для человеческого здоровья, пишет
В результате ряда исследований эксперты пришли к выводу, что продукт стабилизирует уровень сахара в крови, при этом не оказывая воздействия на концентрацию инсулина.
Также ученые выяснили, что употребление в пищу яичного белка положительно влияет на работу мозга, стимулируя его и улучшая память.