Ученые: недостаток секса ведет к женскому алкоголизму

Дамы пытаются расслабиться или избавиться от бессонницы с помощью спиртного, что постепенно перерастает в настоящую зависимость.

Общество

Группа западных специалистов провела крупное исследование и выяснила, что недостаток сексуальных отношений в жизни женщины может привести к ряду серьезных проблем, включая алкоголизм, пишет АН .

Эксперты пришли к выводу, что у дам, которые испытывают ограничения в сексе, чаще всего начинаются проблемы с алкоголем. Так, представительницы прекрасного пола пытаются расслабиться или избавиться от бессонницы с помощью спиртного, что постепенно перерастает в настоящую зависимость.

Также ученые выделяют среди других проблем такие, как переедание, что влечёт за собой развитие ожирения, а также ухудшение эмоционального состояния, в результате чего у женщины проявляется стресс, раздражительность и нервозность.