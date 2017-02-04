http://7info.ru/news/world-society/uchenye_ne_rekomendujut_zanimatsja_seksom_v_vannoj/
Ученые не рекомендуют заниматься сексом в ванной
Общество 172
Группа американских специалистов провела глубокое исследование и пришла к выводу, что занятия сексом в ванной могут быть опасными для здоровья мужчины и женщины, пишет
СС .
Ученые не рекомендуют заниматься сексом в ванной
Общество 172
Наполненная водой ванная создает благоприятную среду для размножения бактерий, что может привести к инфекционным заболеваниям.
Группа американских специалистов провела глубокое исследование и пришла к выводу, что занятия сексом в ванной могут быть опасными для здоровья мужчины и женщины, пишет
Эксперты приводят несколько аргументов. Во-первых, наполненная водой ванная создает благоприятную среду для размножения бактерий, что может привести к инфекционным заболеваниям.
Ученые отмечают, что в мокрой ванне повышается травмоопасность. Так, скользкий пол может стать причиной не только серьезных, но даже смертельных травм.