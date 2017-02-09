Ученые назвали животное, которое сможет пережить конец света

В случае ядерной катастрофы или очередного массового вымирания из всех существ выживут только морские губки.

Общество

Группа британских специалистов провела ряд исследований и выяснила, что лишь единственное животное в мире сможет пережить апокалипсис. Им оказались морские губки, пишет ПС .

По мнению ученых, именно этот вид является самым стойким на Земле. Невзрачным морским губкам неоднократно удалось пережить массовые вымирания флоры и фауны. Более того, они служат так называемыми «реставраторами» разрушенных экосистем нашей планеты. Живучесть существ обусловлена их способностью к существованию при большом разбросе температур и даже в условиях практически полного отсутствия кислорода.

Эксперты уверены, что в случае ядерной катастрофы или очередного массового вымирания из всех животных выживут только губки.