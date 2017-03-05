Ученые назвали причины мужских измен

У многих женщин ввиду домашних хлопот не хватает сил на своих возлюбленных.

Общество

Группа специалистов провела ряд исследований и выделила 3 основные причины измен со стороны мужчины. В научной работе также сказано о том, как можно избежать этого неприятного явления, пишет АН .

По словам экспертов, молодые люди чаще изменяют в силу общественного предубеждения о том, что они могут себе позволить найти даму на ночь. При этом такое поведение со стороны девушки считается аморальным, что развязывает руки сильному полу. Другая важная причина кроется в отсутствии женского внимания дома. У многих женщин ввиду домашних хлопот не хватает сил на своих возлюбленных. В результате мужчина считает, что достоин большего и, решается на измену.

В конце своего исследования ученые говорят о разных ролях жены и любовницы. Так, парни видят любовницу раскованной, сексуальной, раскрепощенной и легкомысленной. В то же время жена рассматривается как любящая, заботливая, верная и хозяйственная.

Отметим, что женщинам, по мнению экспертов, следует заниматься не только хозяйственными делами. У дам должно оставаться время на уход за собой.