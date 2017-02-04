Ученые назвали причины грядущего конца света

В первую очередь к Апокалипсису может привести распространение таких вирусов, как Зика и Эбола.

Общество

Группа британских специалистов провела ряд исследований и выяснила, что перспектива конца света в ближайшем будущем вполне реальна. Так, ученые установили три основные причины Апокалипсиса, ЭС .

Сообщается, что в первую очередь к концу света может привести распространение таких вирусов, как Зика и Эбола. Это может привести к пандемиям.

Второй причиной наиболее вероятной причиной эксперты считают ядерную войну. Использование ядерного оружия может привести к уничтожению всей человеческой цивилизации. Также опасения вызывает работа над биологическим оружием.

Третий сценарий Апокалипсиса связан с глобальными изменениями в климате Земли, которые затрагивают все человечество.