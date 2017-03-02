Ученые научились выращивать из яблок человеческие уши

В основе технологии лежит идея использования целлюлозного каркаса фрукта.

Общество

Группа канадских специалистов придумала уникальный способ искусственного создания человеческих ушей. Для этого им потребовались ткани обычного яблока, пишет ФАН .

Сообщается, что специалистами была разработана технология, с помощью которой можно выращивать импланты различных органов человеческого тела, включая ухо. Так, в основе метода лежит идея использования целлюлозного каркаса яблока. Из фрукта удаляются ненужные клетки и ДНК, и в освобожденную основу внедряются клетки человека.

По мнению экспертов, яблочный имплант действительно безопасен. Более того, подобная революционная идея может вывести на новый уровень всю восстановительную медицину.