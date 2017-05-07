Ученые нашли уникальный способ мужской контрацепции

Эксперты открыли для мужчин барьерный способ контрацепции с помощью геля.

Общество

Группа зарубежных специалистов провела ряд исследований, в ходу которых был открыт уникальный способ контрацепции для мужчин с использованием специального геля, передает РЕН .

Благодаря проведенному научному эксперименту было установлено, что данный метод не помешал ведению половой жизни самцов приматов. При этом ни у одного из них за это время не появилось потомства. По словам ученых, данный гель обеспечивает длительный, устойчивый и контрацептивный эффект. Так, он создает непреодолимую для сперматозоидов преграду, попадая в семявыносящий проток мужской половой системы.

Стоит отметить, что средство легко вымывается из семявыводящего протока с помощью гидрокарбоната натрия.