Ученые: найден уникальный способ продления жизни

Изменение так называемых «биомаркеров крови» за счет генерирования кровеносных сосудов способно продлить жизнь на несколько лет.

Общество

Американские ученые обнаружили уникальный метод изменения продолжительности жизни человека. Оказывается, изменение так называемых «биомаркеров крови» за счет генерирования кровеносных сосудов способно продлить жизнь на несколько лет, пишет ФАН .

Специалисты провели глубокое исследование, проанализировав различные образцы крови на показатели биомаркеров. Экспертам удалось выявить 26 различных подписей биомаркеров, которые положительно реагируют на внешнее вмешательство.

По мнению экспертов, изменение или удаление вредоносных пигментов в крови способно привести к образованию здоровых клеток.