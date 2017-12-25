Группа британских специалистов провела крупное исследование и установила связь между семейным положением и удовлетворенностью жизнью.
Выяснилось, что люди, состоящие в браке, или партнеры, живущие в паре, счастливее одиночек. При этом если человек рассказал, что его вторая половинка является его лучшим другом, то положительный эффект от брака или длительных отношений больше в два раза.
Однако ученые отмечают, что со временем данная тенденция сходит на нет. Так, это происходит примерно к наступлению 45-50 лет. Несмотря на это люди, находящиеся в длительных отношениях, в любом возрасте были счастливее одиноких, пишет RuNews24.