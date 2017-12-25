Ученые: люди в отношениях счастливее одиночек

Эксперты установили связь между семейным положением и удовлетворенностью жизнью.

Общество

Группа британских специалистов провела крупное исследование и установила связь между семейным положением и удовлетворенностью жизнью.

Выяснилось, что люди, состоящие в браке, или партнеры, живущие в паре, счастливее одиночек. При этом если человек рассказал, что его вторая половинка является его лучшим другом, то положительный эффект от брака или длительных отношений больше в два раза.