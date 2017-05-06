Ученые: корица предотвращает ожирение

Также пряность способна защитить организм от диабета.

Общество

Группа турецких специалистов провела ряд исследований и пришла к выводу, что корица может предотвратить риск возникновения ожирения и способна защитить организм от диабета, пишет Экономика Сегодня .

В результате проведенного эксперимента эксперты установили, что у грызунов, которых кормили экстрактом корицы, масса тела оказалась меньше нежели у мышей, обделенных в потреблении пряности. При этом у таких зверьков было обнаружено меньше холестерина и ферментов, которые приводят к появлению жира в организме.

Ученые уверены, что такой эффект связан с тем, что корица содержит в себе полифенольные антиоксиданты.