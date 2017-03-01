Ученые: холодильник может быть опасен для здоровья человека

На некоторых участках внутри устройства создаются условия, благоприятные для распространения бактерий.

Общество

Группа британских специалистов провела масштабное исследование и пришла к выводу, что холодильник может представлять серьезную опасность для здоровья человека. Это связано с тем, что в нем размножаются вредные для здоровья микроорганизмы, пишет ПС .

В результате научной работы экспертам удалось установить, что на некоторых участках внутри устройства создаются условия, благоприятные для распространения бактерий. Выяснилось, что наиболее опасным местом в холодильнике является отсек, где хранятся фрукты и овощи. В фруктово-овощном отделении были найдены кишечная палочка, сальмонелла и другие инфекционные бактерии.

По словам ученых, основной проблемой данного места является его отдаленность от охлаждающих элементов. Здесь появляется высокая температура, что и привлекает большое число опасных микроорганизмов.