Ученые доказали, что причина ожирения лежит в недостатке сна

При отсутствии сна человеку хочется больше есть, что впоследствии приводит к лишним килограммам.

Общество

Группа японских специалистов провела ряд исследований и выяснила, что появлению лишнего веса способствует недосып, пишет НН .

Эксперты установили, что при отсутствии сна человеку хочется больше есть, а поскольку организм вырабатывает одинаковое количество энергии, увеличенное количество пищи развивает ожирение.

На такие выводы ученых натолкнули результаты опроса, в котором приняли участие здоровые мужчины в возрасте 23-25 лет. Выяснилось, что у тех, кто спал меньше, количество гормонов, отвечающих за контроль аппетита, снизилось на 10 процентов. По словам молодых людей, им хотелось есть в основном перед сном, чтобы появилась энергия для бодрствования.

Стоит отметить, что указанной группе мужчин удалось прийти в норму спустя всего один день.