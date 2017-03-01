Ученые доказали, что фитнес имеет положительный эффект на ум человека

Специалистам удалось развенчать миф о том, что «качки тупые».

Общество

Группа канадских специалистов провела масштабное исследование и пришла к выводу, что занятия спортом делают человека умнее. Таким образом, ученые развенчали миф о том, что «качки тупые», пишет Дни .

По словам экспертов, ими была проведена научная работа, участниками которой стали люди не старше 50 лет. При этом добровольцы имели лишний вес и вели малоподвижный образ жизни. В течение 4 месяцев испытуемые ходили в спортзал два раза в неделю. Оказалось, что физическая нагрузка имела положительный эффект как на физиологические, так и на умственные показатели испытуемых. Так, у всех участников эксперимента снизился индекс массы тела, увеличилась выносливость и скорость мозгового кровотока.

Специалисты уверены, что чем чаще человек занимается спортом, тем умнее он становится. Это связано с тем, что в ходе тренировок во всём организме улучшается кровоснабжение.