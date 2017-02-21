Ученые будут вычислять опасных людей по походке

Российские специалисты создали программу, с помощью которой можно распознавать странное поведение человека в толпе.

Общество

Группе российских научных работников из «МИФИ» удалось создать уникальную программу, с помощью которой можно распознавать странное поведение человека в толпе, пишет АН .

По словам специалистов, ключевым фактором является, что как человек идет. Данная технология позволит определять сложные образы по видеоматериалам. Также основными критериями, которые будет оценивать программа, являются телосложение, тип фигуры, одежда и сама ходьба.

Разработчики отмечают, что данная функция не требует больших затрат – мощности смартфона будет более чем достаточно. По их словам, она может быть применена в системах обеспечения безопасности.