Группе российских научных работников из «МИФИ» удалось создать уникальную программу, с помощью которой можно распознавать странное поведение человека в толпе, пишет АН.
По словам специалистов, ключевым фактором является, что как человек идет. Данная технология позволит определять сложные образы по видеоматериалам. Также основными критериями, которые будет оценивать программа, являются телосложение, тип фигуры, одежда и сама ходьба.
Разработчики отмечают, что данная функция не требует больших затрат – мощности смартфона будет более чем достаточно. По их словам, она может быть применена в системах обеспечения безопасности.