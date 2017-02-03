У россиян появилось поветрие закрывать доступ к профилям в соцсетях

Специалисты считают эту тенденцию стремлением граждан защитить свою частную жизнь.

Общество

Россияне все чаще начинают закрывают профили в соцсетях или доступ к ним посторонних. Об этом пишут в пятницу, 3 февраля, «Народные новости».

По данным агентства, тенденция проявилась уже во многих областях России.

По мнению экспертов, она может быть вызвана распространением в интернете мошенников, хэйтеров (сетевых «агрессоров) и всевозможных вредоносных программ. Этот вывод подтверждается фактом, что наиболее часто доступ к соцсетям ограничивают люди в возрасте, которые легче всего становятся жертвами мошенников.

В последнее время в сети многие люди стали объектами нападок и оскорблений хэйтеров, всячески унижающих личное достоинство посторонних. Такие инциденты в соцсетях тоже «отваживают» от Интернета впечатлительных пользователей и вызывают у них негативные чувства даже вне сети.

Для более молодой категории интернет-пользователей намечается другая тенденция – нежелание демонстрировать свою частную жизнь всему свету. Люди находят удовольствие в том, чтобы делиться фото и информацией с тесным кругом близких людей – родных и хороших знакомых.