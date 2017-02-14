Тыва, Чечня и Ингушетия стали лидерами по рождаемости в 2016 году

Ленинградская, Псковская и Магаданская области, напротив, стали аутсайдерами по этому показателю

Общество

Республики Тыва, Чечня и Ингушетия возглавили список регионов-лидеров по рождаемости в 2016 году, составленный федеральным проектом «Трезвая Россия» и экспертно-аналит ическим центром при Общественной палате РФ.

Исследование основано на открытых источниках, а также на ведомственной статистике. Всего был проведен широкий анализ на основании пяти критериев, сумма показателей которых и составила общий балл. Так, оценка производилась по уровню рождаемости, прироста населения, числу детей на одну женщину, числу искусственно прерываемых беременностей, уровню социального комфорта для рождаемости.

По итогам оценки, в тройку лидеров вошли Тыва (41,95 балла), Чечня (41,88) и Ингушетия (37,30). Далее следуют Дагестан (36,86), Ненецкий автономный округ (36,09), Алтай (36,08), Ямало-Ненецкий автономный округ (34,68), Тюменская область (33,91), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (33,88) и Бурятия (33,56).

Среди регионов с самыми низкими демографическими показателями — Ленинградская (24,33), Псковская (25,45), Магаданская (25,79).

Согласно первому критерию, фиксировалось число появившихся детей на 1000 человек в регионе. Второй критерий обозначал прирост населения с точки зрения того, насколько рождаемость превышала смертность. Третий критерий учитывал число детей не одну женщину и не был привязан к возрасту населения, но показывал средний уровень рождаемости в данный период в регионе.

Четвертый критерий подсчитывал число прерванных беременностей на каждые 100 родов. И, наконец, пятый критерий в сумме факторов — оценивал комфортную для родов социальную среду, учитывая такие показатели как уровень алкогольных, наркотических и табачных угроз, обеспеченность жильем, здоровый образ жизни, развитие детской инфраструктуры, уровень младенческой смертности и количество браков и разводов.