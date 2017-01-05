Twitter закроет сервис для публикации коротких видео

Vine перестанет работать 17 января.

Общество

Twitter закроет сервис для публикации коротких видео. Vine перестанет работать 17 января, передаёт Life.

На смену сервиса придёт приложение Vine Camera. С его помощью можно будет создавать циклические 6,5-секундные видео и размещать их на своих страничках в Twitter или сохранять в памяти устройств.

Напомним, что сервис Vine запустили в 2013 году.