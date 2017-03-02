Туристы: путешествия – залог успешной жизни

Люди рассказали, как путешествия меняют жизнь.

Общество

Специалисты сервиса бронирования отелей «Booking.com» опубликовали результаты опроса, согласно которым многие туристы считают путешествия залогом успеха в жизни и на работе, пишет ЭС .

По словам путешественников, в результате поездок в новые места они получили знания и навыки, которые весьма пригодились им в повседневной жизни. Более того, некоторые респонденты признались, что путешествия придали им уверенность в себе.

Примечательно, что вдохновленные впечатлениями от увиденного в ранее неизвестных им местах, люди смогли обрести новую интересную работу и улучшить свои отношения с партнерами.