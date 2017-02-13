Три жителя Китая заразились птичьим гриппом

Случаи заболевания людей произошли на фоне массовой гибели домашней птицы.

Общество

В Китае зафиксированы три новых случая птичьего гриппа у человека. Случаи заболевания людей произошли на фоне массовой гибели домашней птицы.

Об этом передаёт в понедельник, 13 февраля, ИА «Народные новости» со ссылкой на китайскую прессу. Новая вспышка птичьего гриппа среди птиц зарегистрирована на Тайване.

По данным издания, на Тайване 3 тысячи индеек и большое количество гусей умерли от вируса H5N6. Вирус почти идентичен тому, который ранее погубил 35 миллионов домашних птиц в Японии и Южной Корее.

В китайских городах прекращают торговлю птицей и мясом птицы, информируют СМИ.