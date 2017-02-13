http://7info.ru/news/world-society/tri_zhitelja_kitaja_zarazilis_ptichim_grippom/
Три жителя Китая заразились птичьим гриппом
Общество 78
Об этом
передаёт в понедельник, 13 февраля, ИА «Народные новости» со ссылкой на китайскую прессу. Новая вспышка птичьего гриппа среди птиц зарегистрирована на Тайване.
Три жителя Китая заразились птичьим гриппом
Общество 78
Случаи заболевания людей произошли на фоне массовой гибели домашней птицы.
В Китае зафиксированы три новых случая птичьего гриппа у человека. Случаи заболевания людей произошли на фоне массовой гибели домашней птицы.
Об этом
По данным издания, на Тайване 3 тысячи индеек и большое количество гусей умерли от вируса H5N6. Вирус почти идентичен тому, который ранее погубил 35 миллионов домашних птиц в Японии и Южной Корее.
В китайских городах прекращают торговлю птицей и мясом птицы, информируют СМИ.