Трамп высмеял Шварценеггера за низкие рейтинги его шоу

Избранный президент США оставил в своём Twitter иронический комментарий о шоу «Ученик знаменитости».

Общество

Дональд Трамп высмеял Трампа за низкие рейтинги его шоу Арнольда Шварценеггера за низкие рейтинги его шоу. Избранный президент США оставил в своём Twitter иронический комментарий о шоу «Ученик знаменитости», передаёт Life.

«Ого, опубликованы рейтинги, и Арнольд Шварценеггер потерпел крах (или был уничтожен) по сравнению с Д.Дж.Т. (Дональдом Джоном Трампом. — прим. ред.), мастером рейтингов. И это у звезды кино — и это первый сезон по сравнению с 14-м. А теперь сравните с моим первым сезоном. Но кого это волнует, он поддерживал Кейсика и Хиллари», — написал избранный глава государства.

Напомним, некогда шоу вёл сам Трамп. Его уволили из-за ряда скандальных заявлений во время предвыборной гонки.