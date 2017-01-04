Томские ученые создадут робота-спасателя для МЧС

Робот сможет эвакуировать людей и подбирать опасные для жизни предметы.

Общество

Научные работники Томского Университета занимаются созданием робота, которого можно будет использовать для спасательных операций. Проект планируют сдать в эксплуатацию к марту 2017 года, пишет ТАСС .

По словам профессора ТГУ Владимира Сырямкина, робот сможет эвакуировать людей и подбирать опасные для жизни предметы. Его грузоподъемность составляет около 100 килограмм, а скорость достигает 40 километров в час. Платформа обладает функцией транспортировки и способна уместить человека ростом до двух метров.

Сообщается, что робот способен облегчить работу спасателей, поскольку им часто приходиться эвакуировать пострадавших из зоны бедствия на носилках.