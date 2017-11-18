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http://7info.ru/news/world-society/televeduschaja_adriana_abenia_sverknula_grudju_na_krasnoj_dorozhke/

Телеведущая Адриана Абениа сверкнула грудью на красной дорожке
Испанская знаменитость отнеслась к произошедшему с юмором.

Общество   439

Известная испанская телеведущая Адриана Абениа побывала на красной дорожке премии GQ Men of the Year в Мадриде, где с ней произошел курьезный случай.

Знаменитость вышла в свет в элегантном черном платье с глубоким декольте и на тонких бретелях. В самый неподходящий момент наряд слегка «съехал» с девушки, и фотографы успели запечатлеть ее достоинства.

Отметим, что звезда отнеслась к произошедшему с юмором и поделилась с подписчиками в Instagram фото с мероприятия, пишет РЕН ТВ .

«У меня появилась еще одна фотография, которая будет сопровождать меня всю жизнь», – написала Адриана.