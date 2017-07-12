Tele2 запускает пополнение счёта через Apple Pay

В ближайшее время компания планирует внедрить приём платежей с помощью технологии Apple Pay в личном кабинете и приложении «Мой Tele2».

Общество

Tele2 расширяет возможности пополнения баланса. Компания реализовала на своём сайте прием платежей с помощью технологии Apple Pay.

Пользователи iPhone, iPad и других устройств Apple теперь могут оплачивать услуги связи Tele2 на сайте оператора через Apple Pay. Владельцам гаджетов Apple достаточно зайти на страницу tele2.ru/payments и выбрать пополнение счета с помощью Apple Pay.

В ближайшее время компания планирует внедрить приём платежей с помощью технологии Apple Pay в личном кабинете и приложении «Мой Tele2». Также Tele2 сделает доступной возможность оплаты мобильного счета для владельцев устройств на операционной системе Android.

Всё чаще пользователи выбирают сайт Tele2 для пополнения мобильного счёта: с июня 2016 года по июль 2017 года было проведено 5 миллионов транзакций. Доля iPhone в июне 2017 года превысила 10% от всех «умных» телефонов, зарегистрированных в сети Tele2. Число владельцев смартфонов Apple за последний год возросло на 3 п. п.