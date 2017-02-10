Татарский фермер возрождает исторический тип степных лошадок
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В хозяйстве предпринимателя уже около 200 голов ногайских лошадей.
Фермер Фарит Набиуллин, житель посёлка Верхний Каран Лениногорского района Республики Татарстан возрождает исконную татарскую породу - ногайских лошадей,
Ногайские лошади — это исторический тип степных лошадей, которым испокон веков пользовалось татарское население. Преимущества этих лошадок в том, что они не слишком крупны по размерам, но выносливы и легко переносят холод и жару, а также любые другие тяготы, а питаться способны одним подножным кормом.
Набиуллин планирует восстановить поголовье ногайских лошадей. Его начинание поддерживает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. При помощи министерства фермер приобрел 54 лошади. Всего же в хозяйстве сельчанина сейчас насчитывается около 200 голов лошадок татарской породы.