Татарский фермер возрождает исторический тип степных лошадок

В хозяйстве предпринимателя уже около 200 голов ногайских лошадей.

Общество

Фермер Фарит Набиуллин, житель посёлка Верхний Каран Лениногорского района Республики Татарстан возрождает исконную татарскую породу - ногайских лошадей, пишет портал «Реальное время».

Ногайские лошади — это исторический тип степных лошадей, которым испокон веков пользовалось татарское население. Преимущества этих лошадок в том, что они не слишком крупны по размерам, но выносливы и легко переносят холод и жару, а также любые другие тяготы, а питаться способны одним подножным кормом.

Набиуллин планирует восстановить поголовье ногайских лошадей. Его начинание поддерживает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. При помощи министерства фермер приобрел 54 лошади. Всего же в хозяйстве сельчанина сейчас насчитывается около 200 голов лошадок татарской породы.